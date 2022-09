Espanha bate Polónia e vai à final do Europeu sub-19 de futsal contra Portugal

A Polónia até entrou melhor na partida, e adiantou-se no marcador por intermédio de Sendlewski, aos 16 minutos, chegando em vantagem ao intervalo, mas a reação dos jovens espanhóis, que jogam em 'casa', no segundo tempo permitiu a reviravolta no marcador, no espaço de um minuto, com Álex Garcia e Adrán Rivera a faturarem aos 23.



No prolongamento, o ascendente espanhol continuou na Olivo Arena, em Jaén (Espanha), e foi consumado em golos por Nicolás, que 'bisou' (42 e 48), com Carrasco a fazer o outro golo (45).



Isto, horas depois de Portugal assegurar presença no jogo decisivo da prova, depois de derrotar a congénere ucraniana por 4-1, com a final ibérica marcada para sábado.