Espanha defronta Alemanha nas meias-finais da Taça Davis

A Espanha nem entrou bem no confronto com a República Checa, ao ceder o primeiro encontro de singulares, após a derrota de Pablo Carreño-Busta (89.º ATP) frente a Jakub Mensik (19.º ATP), por 7-5 e 6-4, mas Jaume Munar (36.º ATP) conseguiu surpreender Jiri Lehecka (17.º ATP), pelos parciais de 6-3 e 6-4, e restabeleceu a igualdade na eliminatória.



No desafio de pares, o duo Marcel Granollers e Pedro Martínez revelou-se mais forte e eficaz que Tomas Machac e Mensik, que desperdiçaram cinco 'set points', e, com os parciais de 7-6 (8-6) e 7-6 (10-8), colocou Espanha, seis vezes campeã da emblemática competição, nas meias-finais da prova.



Assim como a seleção espanhola, privada do contributo do número um mundial, Carlos Alcaraz, por lesão, a Alemanha também travou um intenso duelo com a Argentina, só decidido no terceiro e decisivo encontro.



Já depois do desaire de Jan Lennard-Struff (84.º ATP) diante de Tomas Martin Etcheverry (60.º ATP), pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (9-7), Alexander Zverev, número três mundial, deu nova esperança aos germânicos, ao confirmar o favoritismo sobre Francisco Cerundolo (21.º ATP), por 6-4 e 7-6 (7-3).



Remetida a manutenção em prova para o embate de pares, Kevin Krawietz e o parceiro Tim Puetz precisaram de cinco ‘match points’ frente a Andrés Molteni e Horácio Zeballos para, após anularem três pontos de encontro, 'selarem' o triunfo e marcarem encontro no sábado com Espanha, vencendo com prciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (12-10).



Itália, bicampeã da Taça Davis, e Bélgica disputam disputam hoje o primeiro passe para a final, agendada para domingo, em Bolonha.

