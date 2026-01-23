Espanha e Bélgica asseguram entradas fortes na competição

Na Arena Stozice, em Liubliana, a Espanha - recordista de títulos com sete em 12 edições já organizadas - impediu surpresas diante da Eslovénia, uma das três coanfitriãs, graças a uma entrada fortíssima, pois ao intervalo vencia por claros 4-0.



Antonio Pérez, no primeiro minuto, Mellado, aos sete, José Raya, aos 16, e Jesús Gordillo, aos 18, apontaram os tentos da formação espanhola, ao passo que Matej Fidersek ainda procurou reduzir os danos na segunda parte, com um tento aos 28.



A Espanha é uma das principais favoritas a vencer o torneio, a par de Portugal, que defende o bicampeonato, depois de conquistar a competição em 2018 e em 2022.



Antes, num encontro que se previa equilibrado, a Bélgica revelou-se autoritária, ao golear a Bielorrússia por 4-0, beneficiando da inspiração de Omar Rahou, com um ‘hat-trick’ aos quatro, 30 e 38, e ainda de um último golo de Steven Dillien, aos 39.



Desta forma, belgas e espanhóis assumem a liderança do agrupamento, com três pontos cada, enquanto eslovenos e bielorrussos ficam sem pontos, antes de uma jornada com os jogos Bielorrússia-Espanha e Bélgica-Eslovénia, na segunda-feira.



A estreia da seleção portuguesa é as 14:30 locais (13:30 em Lisboa) de sábado, frente à Itália, vencedora em 2003 e 2014, em duelo do Grupo D, na Arena Stozice, em Liubliana, sendo seguida de outra partida do grupo, entre Hungria e Polónia.



O Campeonato da Europa de futsal iniciou-se na quarta-feira e prolonga-se até dia 07 de fevereiro, numa organização tripartida entre a Eslovénia, Letónia e Lituânia.



Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 01 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 04 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 07.



