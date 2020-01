Espanha segue invicta para os quartos de final da ATP Cup em ténis

Em Perth, e ainda antes de Rafael Nadal entrar no ‘court’, onde viria a bater o japonês Yoshihito Nishioka, por 7-6 (7-4) e 6-4, já os espanhóis se tinham apurado, com um triunfo de Roberto Bautista Agut sobre Go Soeda, por 6-2 e 6-4.



A Espanha juntou-se a Sérvia, Austrália e Rússia na lista de apurados ainda sem derrotas, para um quadro de quartos de final que tem já dois jogos alinhados: Austrália-Grã-Bretanha e Rússia-Croácia.



No dia de hoje, a Polónia, já eliminada, afastou da próxima fase a Áustria, de Dominic Thiem, enquanto os sérvios garantiram a invencibilidade, ao baterem o Chile.



Na quinta-feira, serão decididos os últimos três alinhamentos a seguir para os ‘quartos’, dois deles por serem os melhores dois classificados, com quatro candidatos na corrida: África do Sul, França, Bélgica e Canadá.