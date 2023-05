Espargaró sofreu oito fraturas e já perdeu oito quilos

Pol Espargaró caiu na segunda sessão dos treinos livres em Portimão disputado no final de março e sofreu fraturas um total de oito fraturas, entre elas no maxilar, numa vértebra e nas costelas, para além de vários nervos e músculos que foram afetados, com o piloto a fazer agora um ponto de situação em relação ao seu estado clínico.”, disse o piloto num vídeo divulgado nas redes sociais.Espargaró revelou ainda que tem o desejo de voltar a competir o mais rápidamente possível, mas que é necessária cautela para voltar em pleno.”, referiu o piloto, que deixou mensagens de agradecimento pela preocupação com o seu estado de saúde.O piloto espanhol ainda não disputou nenhuma prova esta temporada e não apontou data para o regresso ao Mundial de MotoGP.