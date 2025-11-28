Esquiador José Cabeça ficou em 97.º na qualificação da prova de sprint de Boden

José Cabeça, que completou o percurso de 1,5 quilómetros em 3.32,79 minutos, procura em Boden somar pontos para poder aspirar à qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer de 06 a 22 de fevereiro de 2026, em Itália.



Os 30 esquiadores mais rápidos na qualificação transitaram para a fase seguinte da prova de sprint clássico de esqui de fundo, tendo-se sagrado vencedor o sueco Johan Haeggstroem, com 2.48,21 minutos.



No sábado, a prova terá 10 quilómetros de distância, com os esquiadores a partirem de forma intervalada, e, no domingo, cumpre-se a prova de saída em grupo com um total de 20 quilómetros.