Estádio nacional moçambicano novamente chumbado para jogos internacionais

Em comunicado de imprensa, a FMF indica que a CAF tomou a decisão após realizar duas inspeções nos dias 17 e 28 de fevereiro, em que foram identificadas várias anomalias que impedem a realização de provas oficiais internacionais no estádio.



“Entre principais problemas destacam-se o estado do piso e da relva, além de outras anomalias que não atendem aos padrões exigidos”, lê-se no comunicado de imprensa da FMF.



De acordo com o documento, a seleção de futebol de Moçambique vai realizar os próximos jogos fora do país, a começar com o embate frente a Uganda referente à qualificação ao Campeonato do Mundo de Futebol, agendando para 20 de março, sendo que o organismo que gere o futebol moçambicano tem até 07 de março para indicar à CAF o “estádio alternativo que cumpra com todos os requisitos necessários para a realização do jogo”.



A interdição do único estádio que pode ser utilizado em jogos internacionais, segue-se a uma outra em 15 de dezembro passado, igualmente por não cumprir os “padrões exigidos”. Antes, o estádio do Zimpeto tinha sido interdito em 2023, obrigando a seleção dos ‘mambas’ a jogar na vizinha África do Sul.



O presidente da FMF reconheceu em 08 de janeiro que o relvado do Estádio Nacional de Zimpeto “está mau” e pediu ao governo para alocar fundos para a manutenção da infraestrutura.