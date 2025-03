Estádio olímpico de Brisbane2032 lançado

David Crisafulli, o terceiro primeiro-ministro da região de Queensland em quase quatro anos - desde que o Comité Olímpico Internacional (COI) atribuiu os Jogos a Brisbane - anunciou que será construído um estádio de 60.000 lugares no Victoria Park, na zona central da cidade.



Quase quatro anos depois de ter visto confirmada a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032, Brisbane ainda não iniciou a construção dos locais que vão acolher as provas.



“Chegou o momento de andar para a frente, de andar para a frente e construir. Vamos começar imediatamente. Temos sete anos para o fazer e vamos conseguir”, disse Crisafulli.



Além do novo estádio em Victoria Park, a ser erguido num antigo campo de golfe, vai ser ainda construído um novo centro aquático de 25.000 lugares. As provas de remo e canoagem a manter-se-ão no rio Fitzroy, local habitado por crocodilos, com os responsáveis a considerarem que tudo será seguro.



“Há tubarões no oceano e ainda continuamos a surfar. Isto é algo que podemos fazer”, disse o presidente do comité organizador dos Jogos, Andrew Liveris.