Estados Unidos campeões mundiais femininos de basquetebol pela quinta vez seguida

Na reedição da final dos Jogos Olímpicos Paris2024, a seleção norte-americana voltou a triunfar, apesar de ter chegado ao intervalo a perder por 45-43, conseguindo o 12.º título mundial, frente à seleção francesa, em estreia no jogo decisivo de um Campeonato do Mundo.

A França podia ter sido a quinta seleção a sagrar-se campeã mundial, além dos Estados Unidos (12 títulos), da extinta União Soviética (seis), do Brasil (um) e da Austrália (um).