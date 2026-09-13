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Estados Unidos campeões mundiais femininos de basquetebol pela quinta vez seguida
Os Estados Unidos sagraram-se pela quinta vez consecutiva campeões mundiais femininos de basquetebol, depois de derrotarem a França, por 97-79, na final disputada em Berlim.
Na reedição da final dos Jogos Olímpicos Paris2024, a seleção norte-americana voltou a triunfar, apesar de ter chegado ao intervalo a perder por 45-43, conseguindo o 12.º título mundial, frente à seleção francesa, em estreia no jogo decisivo de um Campeonato do Mundo.
A França podia ter sido a quinta seleção a sagrar-se campeã mundial, além dos Estados Unidos (12 títulos), da extinta União Soviética (seis), do Brasil (um) e da Austrália (um).
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