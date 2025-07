Estados Unidos campeões mundiais sub-19 de basket

Os germânicos ainda conseguiram equilibrar o jogo no primeiro período (24-23), mas os norte-americanos começaram a assumir o comando no segundo (32-24), chegando ao intervalo já com nove pontos à maior (56-47).



No terceiro período, os Estados Unidos acabaram, em definitivo, com o encontro, ao conseguirem um esclarecedor 28-10, colocando-se a vencer por 84-57, para, depois, controlarem sem problemas os derradeiros 10 minutos.



Morez Johnson Jr., com 15 pontos e 10 ressaltos, foi o elemento em maior destaque nos norte-americanos, equipa em que todos os 12 jogadores marcaram, enquanto Hannes Steinbach liderou os germânicos, com 20 pontos e sete ressaltos.



Os Estados Unidos reforçaram, assim, a liderança do ranking, ao repetirem 1979, 1983, 1991, 2009, 2013, 2015, 2019 e 2021, sucedendo à Espanha, a outra equipa com mais de um título, pois repetiu em 2023 a vitória alcança em Portugal, em 1999.



Além dos norte-americanos e dos espanhóis, também ganharam a prova, todos uma vez, a Jugoslávia, a Grécia, a Austrália, a Sérvia, a Lituânia e o Canadá.