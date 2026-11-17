Em Herning, na Dinamarca, as canadianas ainda lideraram por 1-0, mas as detentoras do cetro restabeleceram a igualdade no final do primeiro período (1-1) e, depois, dominaram o segundo (2-0) e o terceiro (3-1).



A jogadora de 37 anos Hilary Knight, com dois golos, foi a figura do conjunto comandado por John Wroblewski, pelo qual também faturaram Kelly Pannek, igualmente em duas ocasiões, Lacey Eden e Hayley Scamurra.



Pelas canadianas, faturou, em dose dupla, Sarah Fillier, que fez o 1-0 e reduziu para 5-2.



Os Estados Unidos, que na final de 2025, na República Checa, tinham superado o Canadá por 4-3, após prolongamento, passaram a somar 12 títulos, contra 13 das canadianas, que ganharam pela última vez em 2024, por 6-5, após prolongamento.



A medalha de bronze foi conquista pela Suécia, ao superar a Finlândia no jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares.



