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Estados Unidos revalidam título mundial feminina de hóquei no gelo
Os Estados Unidos revalidaram hoje o título mundial feminino de hóquei no gelo, ao baterem o rival Canadá por 6-2, na final da 25.ª edição da prova, um monopólio dos dois finalistas de 2026.
Em Herning, na Dinamarca, as canadianas ainda lideraram por 1-0, mas as detentoras do cetro restabeleceram a igualdade no final do primeiro período (1-1) e, depois, dominaram o segundo (2-0) e o terceiro (3-1).
A jogadora de 37 anos Hilary Knight, com dois golos, foi a figura do conjunto comandado por John Wroblewski, pelo qual também faturaram Kelly Pannek, igualmente em duas ocasiões, Lacey Eden e Hayley Scamurra.
Pelas canadianas, faturou, em dose dupla, Sarah Fillier, que fez o 1-0 e reduziu para 5-2.
Os Estados Unidos, que na final de 2025, na República Checa, tinham superado o Canadá por 4-3, após prolongamento, passaram a somar 12 títulos, contra 13 das canadianas, que ganharam pela última vez em 2024, por 6-5, após prolongamento.
A medalha de bronze foi conquista pela Suécia, ao superar a Finlândia no jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares.
A jogadora de 37 anos Hilary Knight, com dois golos, foi a figura do conjunto comandado por John Wroblewski, pelo qual também faturaram Kelly Pannek, igualmente em duas ocasiões, Lacey Eden e Hayley Scamurra.
Pelas canadianas, faturou, em dose dupla, Sarah Fillier, que fez o 1-0 e reduziu para 5-2.
Os Estados Unidos, que na final de 2025, na República Checa, tinham superado o Canadá por 4-3, após prolongamento, passaram a somar 12 títulos, contra 13 das canadianas, que ganharam pela última vez em 2024, por 6-5, após prolongamento.
A medalha de bronze foi conquista pela Suécia, ao superar a Finlândia no jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares.