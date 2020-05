Estados Unidos vão permitir regresso de atletas profissionais

“No contexto atual, os norte-americanos precisam dos seus desportos”, lê-se no comunicado assinado pelo o secretário interino do Departamento de Segurança Nacional, Chad Wolf.



Esta exceção vai possibilitar o regresso aos Estados Unidos dos atletas estrangeiros que disputem as principais competições profissionais de basebol, basquetebol, golfe, ténis e hóquei no gelo, assim como os seus cônjuges e dependentes.



“É hora de reabrir a economia e de os nossos atletas profissionais voltarem a trabalhar”, remata o comunicado.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (95.886) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,6 milhões).