Estafeta feminina do Sporting bate recorde nacional nos 4x100 estilos de natação



Coimbra, 27 jul 2025 (Lusa) - A estafeta feminina do Sporting bateu hoje o recorde nacional dos 4x100 metros estilos, no encerramento dos campeonatos nacionais de natação, que decorreram desde quinta-feira no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra.



Formado por Maelie Fonseca, Margarida Nunes, Maria Moura e Anna Fomina, o quarteto ‘leonino’ terminou a prova em 4.14,99 minutos, retirando mais de um segundo ao anterior máximo, de 4.16,23, que tinha sido fixado pelo Clube Natação da Amadora em 2009.



O Benfica, segundo classificado, com 4.17,55 minutos, e o Algés e Dafundo, terceiro, com 4.24,72, fecharam o pódio da 41.ª e derradeira prova dos Nacionais, num dia em que Ana Pinho Rodrigues venceu nos 100 metros livres rumo à quarta medalha de ouro em Coimbra.



A nadadora olímpica do Sporting de Braga, de 31 anos, gastou 56,46 segundos, contra 56,73 de Ema Conceição, do Benfica, e 56,74 de Anna Fomina, do Sporting, para conquistar o 157.º título nacional da carreira em todos os escalões - só fica atrás dos 207 do recordista Rui Borges -, após já ter triunfado nos 50 e nos 100 bruços e nos 50 livres, somando ainda um segundo lugar nos 200 estilos.



Nas restantes provas do dia, Kevins Apseniece e Maria Moura evidenciaram-se nos 200 metros mariposa, com marcas de 1.59,30 e 2.12,78 minutos, respetivamente, tal como Ricardo Matias Santos, do Louzan Natação, e Rita Barros Frischknecht, do Benfica, nos 200 costas, com 1.59,61 e 2.18,03.



Diogo Ramos Lebre impôs-se nos 100 livres, com 51,07 segundos, e Diogo Cardoso foi o mais rápido nos 800 livres, com 8.20,84 minutos, enquanto Mariana Mendes triunfou nos 400 estilos, com 5.02,96.



Apesar da aproximação do Sporting, o Benfica foi o clube com mais pódios (29) e títulos (11) seniores, valendo-se do triunfo na estafeta masculina de 4x100 estilos, com 3.47,31 minutos, para se destacar na contabilidade de ouros do rival lisboeta, segundo colocado, com 10 cetros em 20 medalhas, ficando o Algés e Dafundo em terceiro, com cinco em 11.



Os campeonatos nacionais de natação distribuíram por três escalões 705 nadadores - 375 masculinos e 330 femininos -, em representação de 96 emblemas, sendo que o Sporting (sete em 12) e o Sporting de Braga (sete em 15) dominaram em juvenis e juniores, respetivamente.



Além do recorde português sénior na estafeta feminina de 4x100 metros estilos, foram registados ao longo dos quatro dias novos máximos nacionais nos 50 e 100 costas e na estafeta mista de 4x100 estilos, todos em juvenis A, e nos 100 bruços, em juniores 18.



Na natação adaptada, foram renovadas as melhores marcas nos 50 metros costas e 50 mariposa masculinos, bem como nos 100 costas, 50 mariposa e 200 estilos femininos.



O evento marcou o fim da época da natação pura a nível nacional e intercalou-se com várias competições internacionais, incluindo os Mundiais, que começaram hoje e decorrem até 03 de agosto, em Singapura, com a participação de Camila Rebelo, Diana Durães, Diogo Ribeiro e Francisca Martins, para além de Mafalda Rosa, nas águas abertas.