Estafeta masculina de 4x400 apurada para Tóquio2025 com recorde nacional

O quarteto constituído por Ericsson Tavares, Omar Elkhatib, João Coelho e Ricardo dos Santos correu a distância em 3.01,78 minutos, superando por 11 centésimos o anterior máximo (3.01,89) e garantindo a primeira presença de Portugal na estafeta masculina de 4x400 metros em Mundiais ao ar livre.



A equipa portuguesa obteve também a qualificação direta para a final de domingo nos Mundiais de estafetas, que decorrem na cidade chinesa de Guangzhou, ao concluir a primeira ronda de apuramento no segundo lugar da sua série, atrás do Botswana, terminando no oitavo lugar absoluto.



No setor feminino, Beatriz Andrade, Lorène Bazolo, Arialis Martinez e Íris Silva obtiveram a melhor marca nacional do ano nos 4x100 metros, com o tempo de 44,18 segundos, mas, ao terminarem na 13.ª posição absoluta, terão de disputar a segunda ronda de qualificação, no domingo, para acederem à final da prova.