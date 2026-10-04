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Ciclismo
Estafeta mista de Portugal terceira na etapa da Taça do Mundo de Roma de triatlo
A estafeta mista portuguesa foi hoje terceira classificada na prova da Taça do Mundo de triatlo de Roma, ao concluir o percurso com mais 1.11 minutos do que a Grã-Bretanha, vencedora da prova.
A equipa composta por Maria Tomé, João Nuno Batista, Mariana Vargem e Miguel Tiago Silva cumpriu o percurso em 1:18.33 horas, enquanto o conjunto britânico venceu com 1:17.22.
Logo à frente de Portugal acabou a Itália, que se sagrou vice-campeã ao gastar menos 14 segundos do que a equipa portuguesa.
Logo à frente de Portugal acabou a Itália, que se sagrou vice-campeã ao gastar menos 14 segundos do que a equipa portuguesa.