Estafeta mista portuguesa quinta na etapa inaugural da fase de qualificação olímpica de triatlo

Vasco Vilaça e Ricardo Batista, segundo e terceiro classificados na competição individual de sábado, Mariana Vargem e Maria Tomé, oitava e 18.ª na prova a solo, compuseram o quarteto português.



Num alinhamento com 17 equipas, Portugal terminou em 1:24.09 horas, a 27 segundos do conjunto francês, campeão em casa, e a apenas dois segundos do pódio. A Itália ficou com a prata, a 24 segundos, e a Espanha com o bronze, a 25 segundos.



Após a prata conquistada no sábado, Vasco Vilaça confirmou o bom momento, recuperando mais de meio minuto e sete posições até fechar no quinto lugar, depois de partir de 12.º.



A qualificação olímpica prossegue em 12 de julho, em Hamburgo, Alemanha, numsa prova que decidirá também o novo campeonato do mundo de estafeta de triatlo.





