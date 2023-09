Estarreja recebeu a maior corrida de obstáculos da Europa

Desafios, aventura, natureza e muita diversão. Foram os ingredientes desta experiência única imersa na natureza, em pleno Baixo Vouga Lagunar, cruzando-se com os Percursos BioRia. Além da prova rainha (10 km), tiveram lugar as provas dos 5 km, BioRace Júnior e Inclusiva.





O Baixo Vouga Lagunar, onde estão inseridos os Percursos BioRia, é o cenário desta corrida que privilegia o contacto com a natureza. Os participantes têm o privilégio de descobrir paisagens de enorme beleza, tais como campos de arroz, sapais, juncais e caniçais, ligados por uma rede de valas alimentadas pelo Rio Antuã e pela Ria de Aveiro.



Para a Câmara Municipal de Estarreja, que organiza o evento, este é um momento de divulgação do património natural local, um verdadeiro paraíso de biodiversidade. Com 4700 participantes em competição num único dia, a BioRace é a maior corrida de obstáculos da Europa.



Desde da 1.ª edição, a BioRace promove (antes e depois da corrida) ações de limpeza e sensibilização ambiental, requalificação de locais isolados e reutilização de materiais para a construção dos obstáculos.



A organização do evento envolve mais de uma centena de pessoas, incluindo voluntários, que dão apoio nas mais diversas tarefas, desde o acolhimento aos atletas, distribuição de água ou controlo dos obstáculos.