Estoril Open: Auger-Aliassime eliminado por Pellegrino na estreia

Depois de ter ficado isento da primeira eliminatória, Auger-Aliassime perdeu com o transalpino em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 53 minutos.



Nos ‘quartos’, Pellegrino vai enfrentar o chileno Nicolas Jarry, 57.º jogador mundial, que hoje eliminou o português Gastão Elias, 339.º, por 6-2, 4-6 e 7-5, depois de já ter afastado Henrique Rocha, 198.º, na primeira eliminatória.



Gastão Elias teve um ‘match point’ no serviço do adversário quando vencia por 5-2 no terceiro set e serviu para fechar o embate com 5-3, mas acabou derrotado.