Estoril Open. Borges e Faria entram em ação no dia da estreia de Wawrinka

Borges, número um nacional e 48.º do mundo, vai entrar para o segundo encontro do 'court' principal como claro favorito frente ao brasileiro Orlando Luz (1.072.º), especialista em pares e que vem da qualificação, procurando chegar pela terceira vez em quatro tentativas, pelo menos, aos oitavos de final do único torneio português no circuito ATP.



Um dia depois da qualificação de Tiago Torres e das eliminações de Henrique Rocha e Frederico Silva, Jaime Faria (88.º) tenta ser mais um português na ronda seguinte, defrontando o neerlandês Botic van de Zandschulp (55.º) no último encontro do dia no campo principal.



A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, o português Tiago Pereira (371.º), que recebeu um ‘wild card’, abre o dia no 'court' Cascais, frente ao peruano Gonzalo Bueno (180.º), vindo da qualificação.



Depois de jogar singulares, Tiago Pereira vai juntar-se a Frederico Silva para disputar a primeira ronda de pares, frente aos mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Reyes-Varela.



A fazer a sua temporada de despedida, Stan Wawrinka (118.º), de 41 anos, vai começar o seu último torneio em terra batida frente ao argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º), 17 anos mais jovem, no terceiro jogo do campo principal do Clube de Ténis do Estoril.



O campeão do Open da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do Open dos Estados Unidos em 2016 é um dos dois antigos vencedores do torneio português, embora o helvético tenha triunfado ainda com a antiga organização, no Jamor.



O outro antigo campeão é o espanhol Pablo Carreño Busta (65.º), que venceu em 2017 e que se estreia frente ao lituano Vilius Gaubas (128.º) no arranque do dia no 'court' central.



