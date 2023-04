Estoril Open. Começam as hostilidades

O jovem tenista venceu o húngaro Mate Valkusz (238.º), por 6-4 e 6-2, garantindo um lugar entre a elite do maior torneio português. Faz 19 anos na terça-feira e já é o mais jovem jogador português a participar no quadro principal do torneio português, onde terá a companhia de Nuno Borges, João Sousa e Pedro Sousa.





Concluídos os dois primeiros dias de ação destinados à fase de qualificação, é hora de centrar as atenções nos embates que abrem a disputa do quadro principal da oitava edição do Millennium Estoril Open.





João Sousa é chamado à ação num confronto de pares com Duarte Vale que promete lotar o Court Cascais, enquanto o Estádio Millennium é dividido entre argentinos e italianos: o campeão em título Sebastian Baez e o antigo top 10 Diego Schwartzman, bem como o carismático Fabio Fognini e o ex-semifinalista de Roland-Garros Marco Cecchinato.







Uma prova acompanhada ao detalhe pelo jornalista da Antena 1, João Gomes Dias.