Estoril Open. Franceses Droguet e Jacquet conquistam título de pares

Depois de terem afastado os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral nas meias-finais, Titouan Droguet (307.º do ranking mundial de pares) e Kyrian Jacquet (618.º), que foram repescados para o quadro principal, superiorizaram-se a Orlando Luz (44.º) e Rafael Matos (40.º) por 7-6 (7-2), 6-7 (4-7) e 11-9, em duas horas e cinco minutos.



Mais habituados a jogar singulares, Jacquet e Droguet apenas tinham jogado quatro vezes em conjunto - nenhuma em torneios do circuito ATP -, a última das quais foi no 'challenger' de Aix-en-Provence, que ganharam em 2022, ao eliminarem nos quartos de final Rafael Matos, que reencontraram hoje.