Estoril Open: Gastão Elias bate tenista da Next Gen e segue para a segunda ronda

Num encontro muito equilibrado, o jogador da Lourinhã, antigo 57.º do mundo e atual 339.º colocado, conseguiu contrariar o favoritismo do jovem adversário, de 19 anos, e saiu por cima do confronto, disputado no ‘court’ central, em três ‘sets’, com os parciais de 5-7, 7-5 e 6-4, em duas horas e 26 minutos.



Graças ao triunfo sobre o vice-campeão das Next Gen ATP Finals de 2024, Gastão Elias, de 34 anos, vai defrontar agora o vencedor do duelo entre o compatriota Henrique Rocha e o chileno Nicolas Jarry na segunda eliminatória da 10.ª eliminatória do Estoril Open.