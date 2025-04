Estoril Open. Henrique Rocha jogou "a bom nível" apesar da derrota

O jovem portuense, de 21 anos, que ocupa o 198.º lugar no ranking ATP, ainda anulou três ‘match points’, mas acabou por ceder a qualificação para a segunda eliminatória ao sétimo cabeça de série, pelos parciais de 6-7 (13-15), 6-3 e 6-4, ao fim de duas horas e 50 minutos.



“Foi um primeiro ‘set’ muito difícil, muito longo, com muitas emoções e muitos altos e baixos. No início do segundo ‘set’ senti uma quebra em termos de foco, saí um pouco do jogo e ele soube aproveitar bem isso. Foi mais experiente que eu, conseguiu fazer um ‘break’ cedo, no início do segundo parcial, altura em que subiu também um pouco o nível e depois ao longo do encontro manteve-se mais sólido que eu. No início do terceiro ‘set’ senti que podia ter feito alguma diferença, mas ele aguentou-se, depois conseguiu fazer o ‘break’ e até ao final ainda acreditei, salvei três ‘match points’, mas a verdade é que ele serviu muito bem e o serviço fez sempre a diferença”, avaliou Rocha.



Além dos oito ases, Nicolas Jarry, antigo 16.º colocado na hierarquia ATP, registou 30 ‘winners’ e 53 erros não forçados face aos 13 pontos vencidos e 42 faltas não provocadas do representante nacional, a jogar pela terceira vez o Estoril Open, este ano um torneio de categoria 175 do ATP Challenger Tour.



“Acima de tudo consegui jogar a um bom nível, gostei do que fiz. Não foi um jogo extraordinário, mas a verdade é que ao longo do ano não vivemos dos jogos extraordinários, vivemos da consistência e acho que o importante era fazer mais encontros a este nível e ir buscar este nível em todos os jogos ao longo da temporada”, rematou o jogador do Centro de Alto Rendimento (CAR) da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).



Graças ao triunfo sobre Rocha, que não vence um encontro desde o início de fevereiro, quando chegou às meias-finais do challenger 1 de Tenerife, o jogador chileno, de 29 anos, marcou encontro na segunda ronda com o também português Gastão Elias, carrasco do norte-americano Learner Tien na ronda inaugural.