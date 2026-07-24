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Ténis
Estoril Open. Jaime Faria e Tiago Torres procuram as meias-finais
Os tenistas portugueses Jaime Faria e Tiago Torres tentam hoje chegar às meias-finais de singulares do Estoril Open, a mesma fase que Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, podem alcançar nos pares.
Jaime Faria (88.º do ranking ATP) vai ter em teoria a tarefa mais complicada, uma vez que vai encontrar o segundo cabeça de série, o italiano Luciano Darderi (21.º), embora no único confronto entre ambos o português se tenha superiorizado, em Santiago do Chile, em 2025.
Grande surpresa do torneio, o ‘wild card’ Tiago Torres (427.º), a disputar o seu primeiro torneio ATP, vai encontrar o francês Hugo Gaston (109.º), dois dias depois de ter afastado o chileno Alejandro Tabilo (30.º).
Tal como Darderi, o russo Andrey Rublev (14.º), primeiro cabeça de série, apenas entrou em ação na quinta-feira e defronta hoje o francês Luca van Assche (78.º), dois anos volvidos sobre o triunfo no único encontro entre ambos, em Washington.
Além de Rublev e Darderi, apenas mais um cabeça de série resiste no Clube de Ténis do Estoril, o belga Alexander Blockx (38.º), quarto pré-designado e que vai defrontar o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º), que já afastou o suíço Stan Wawrinka e o português Nuno Borges.
Na vertente de pares, Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, tentam chegar novamente às meias-finais, tendo para tal de ultrapassar o norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens.
Grande surpresa do torneio, o ‘wild card’ Tiago Torres (427.º), a disputar o seu primeiro torneio ATP, vai encontrar o francês Hugo Gaston (109.º), dois dias depois de ter afastado o chileno Alejandro Tabilo (30.º).
Tal como Darderi, o russo Andrey Rublev (14.º), primeiro cabeça de série, apenas entrou em ação na quinta-feira e defronta hoje o francês Luca van Assche (78.º), dois anos volvidos sobre o triunfo no único encontro entre ambos, em Washington.
Além de Rublev e Darderi, apenas mais um cabeça de série resiste no Clube de Ténis do Estoril, o belga Alexander Blockx (38.º), quarto pré-designado e que vai defrontar o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º), que já afastou o suíço Stan Wawrinka e o português Nuno Borges.
Na vertente de pares, Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, tentam chegar novamente às meias-finais, tendo para tal de ultrapassar o norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens.