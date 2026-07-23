Mais Modalidades
Ténis
Estoril Open. Jaime Faria tenta juntar-se a Tiago Torres nos quartos de final
O tenista português Jaime Faria vai tentar hoje juntar-se a Tiago Torres nos quartos de final do Estoril Open, no dia da estreia dos dois primeiros cabeças de série, o russo Andrey Rublev e o italiano Luciano Darderi.
Depois de, na véspera, o ‘wild card’ Tiago Torres ter ultrapassado mais uma ronda no seu primeiro torneio ATP, Jaime Faria (88.º do mundo) tenta imitar o compatriota, defrontando o peruano Gonzalo Bueno (180.º), vindo da qualificação e que eliminou o luso Tiago Pereira na primeira ronda.
O russo Andrey Rublev (14.º ATP), que ficou isento da primeira ronda, vai fazer a sua estreia no quadro principal do Estoril Open, após ter caído na segunda ronda de qualificação em 2017.
No terceiro encontro do dia no 'court' central, o primeiro cabeça de série vai defrontar o ‘lucky loser’ cazaque Timofey Skatov, antes de o italiano Luciano Darderi (21.º ATP) também pisar pela primeira vez o Clube de Ténis do Estoril.
A fechar o dia, o segundo cabeça de série vai encontrar o finalista vencido de 2024, o espanhol Pedro Martínez (159.º ATP), que veio da qualificação e afastou Henrique Rocha na primeira ronda.
Em pares, os portugueses João Domingues e Tiago Torres, que foram repescados e afastaram os compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha, vão defrontar os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos nos 'quartos'.
O russo Andrey Rublev (14.º ATP), que ficou isento da primeira ronda, vai fazer a sua estreia no quadro principal do Estoril Open, após ter caído na segunda ronda de qualificação em 2017.
No terceiro encontro do dia no 'court' central, o primeiro cabeça de série vai defrontar o ‘lucky loser’ cazaque Timofey Skatov, antes de o italiano Luciano Darderi (21.º ATP) também pisar pela primeira vez o Clube de Ténis do Estoril.
A fechar o dia, o segundo cabeça de série vai encontrar o finalista vencido de 2024, o espanhol Pedro Martínez (159.º ATP), que veio da qualificação e afastou Henrique Rocha na primeira ronda.
Em pares, os portugueses João Domingues e Tiago Torres, que foram repescados e afastaram os compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha, vão defrontar os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos nos 'quartos'.