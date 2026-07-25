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Estoril Open. Luca Van Assche bate Hugo Gaston e apura-se para a final
O tenista francês Luca Van Assche qualificou-se hoje para a final do Estoril Open, depois de vencer em dois sets o compatriota Hugo Gaston, ‘carrasco’ do português Tiago Torres.
Luca Van Assche (78.º) superiorizou-se a Hugo Gaston (109.º), por 6-4 e 7-5, em uma hora e 58 minutos, qualificando-se pela primeira vez para a final de um torneio do circuito ATP.
Na final, o francês, de 22 anos, vai encontrar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o italiano Luciano Darderi (21.º), segundo pré-designado e que afastou o português Jaime Faria na sexta-feira.
No segundo encontro entre os dois franceses, Van Assche, que estava a disputar a sua primeira meia-final ATP, voltou a bater Gaston, como já tinha acontecido em Marraquexe este ano, garantindo que vai reentrar no top 70 mundial, estando virtualmente no 65.º lugar, a dois da sua melhor posição de sempre.
Depois de ter afastado o ‘wild card’ Tiago Torres na véspera, Gaston, que ainda não tem qualquer título ATP, falhou a qualificação para a sua terceira final, que seria a primeira desde Kitzbuhel, em 2024, mas garantiu o regresso ao top 100 mundial pela primeira vez desde o início de março.
Na final, o francês, de 22 anos, vai encontrar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o italiano Luciano Darderi (21.º), segundo pré-designado e que afastou o português Jaime Faria na sexta-feira.
No segundo encontro entre os dois franceses, Van Assche, que estava a disputar a sua primeira meia-final ATP, voltou a bater Gaston, como já tinha acontecido em Marraquexe este ano, garantindo que vai reentrar no top 70 mundial, estando virtualmente no 65.º lugar, a dois da sua melhor posição de sempre.
Depois de ter afastado o ‘wild card’ Tiago Torres na véspera, Gaston, que ainda não tem qualquer título ATP, falhou a qualificação para a sua terceira final, que seria a primeira desde Kitzbuhel, em 2024, mas garantiu o regresso ao top 100 mundial pela primeira vez desde o início de março.