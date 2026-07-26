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Estoril Open. Luca Van Assche conquista primeiro título ATP
O francês Luca Van Assche conquistou hoje o seu primeiro título no circuito ATP, depois de vencer o belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, na final do Estoril Open em ténis.
Na primeira final ATP dos dois tenistas, Luca Van Assche (78.º do ranking mundial) derrotou Alexander Blockx (38.º), por 6-4, 4-6 e 7-5, em duas horas e 26 minutos, sucedendo no historial de campeões do único torneio ATP em Portugal ao polaco Hubert Hurkacz, campeão em 2024 – em 2025, o Estoril Open teve o estatuto de 'challenger'.
Luca Van Assche, de 22 anos, já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.Num encontro entre dois estreantes em finais ATP, Van Assche (78.º) acabou por ser melhor em grande parte do encontro e venceu Blockx (38.º), quarto cabeça de série, por 6-4, 4-6 e 7-5, num dia em grande para o ténis francês no Estoril, depois de Titouan Droguet e Kyrian Jacquet terem vencido a final de pares.
Luca Van Assche, de 22 anos, já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.Num encontro entre dois estreantes em finais ATP, Van Assche (78.º) acabou por ser melhor em grande parte do encontro e venceu Blockx (38.º), quarto cabeça de série, por 6-4, 4-6 e 7-5, num dia em grande para o ténis francês no Estoril, depois de Titouan Droguet e Kyrian Jacquet terem vencido a final de pares.
Estoril Open. Van Assche superou os nervos para se impor a Blockx
O tenista francês Luca Van Assche conseguiu hoje lidar melhor com o nervosismo de lutar por um primeiro título ATP do que o belga Alexander Blockx, conquistando a edição 2026 do Estoril Open.
O jovem francês, de 22 anos, continua a ter uma relação muito positiva com Portugal, onde já tinha conquistado o seu primeiro de sete títulos do circuito Challenger, na Maia, em 2022.
Talvez sentindo os nervos de estarem a disputar uma primeira final ATP e com algum cansaço acumulado dos encontros que fizeram até à final, os dois tenistas nunca conseguiram manter uma consistência exibicional ao longo das duas horas e 26 minutos no 'court' central do Clube de Ténis do Estoril.
Sinal desse desconforto em campo, a que não ajudava nada o vento que se fazia sentir, foi o arranque do encontro: apenas ao sexto jogo, um tenista conseguiu manter o seu serviço, algo que se revelou decisivo para a conclusão do primeiro set, pois Van Assche, apesar de ter feito cinco duplas faltas nos primeiros jogos, chegou ao 4-2 e conseguiu segurar a vantagem até final.
Com queixas na coxa direita, Blockx, que tinha tido uma meia-final muito dura na véspera, voltou a perder o serviço logo no arranque do segundo parcial, mas um grande ponto deu-lhe o 2-2, com o ascendente a parecer mudar para o lado do belga, que conseguiu novo 'break' ao 4-2.
Mas, à imagem do que foi o encontro, os dois tenistas voltaram a trocar quebras de serviço nos dois últimos jogos, com Blockx a levar a decisão para o terceiro set, em que tudo se voltou a repetir.
Van Assche abriu uma vantagem de 3-0, com dois 'breaks', permitiu que Blockx empatasse 5-5, antes de o francês voltar a quebrar o serviço do belga e fechar o encontro no seu serviço.
Com o triunfo no Estoril Open, no qual sucedeu ao polaco Hubert Hurkacz, vencedor em 2024, Van Assche garantiu que vai subir à sua melhor posição da carreira no ranking mundial, estando virtualmente no 48.º posto.