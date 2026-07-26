Estoril Open. Luca Van Assche conquista primeiro título ATP

Na primeira final ATP dos dois tenistas, Luca Van Assche (78.º do ranking mundial) derrotou Alexander Blockx (38.º), por 6-4, 4-6 e 7-5, em duas horas e 26 minutos, sucedendo no historial de campeões do único torneio ATP em Portugal ao polaco Hubert Hurkacz, campeão em 2024 – em 2025, o Estoril Open teve o estatuto de 'challenger'.



Luca Van Assche, de 22 anos, já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.Num encontro entre dois estreantes em finais ATP, Van Assche (78.º) acabou por ser melhor em grande parte do encontro e venceu Blockx (38.º), quarto cabeça de série, por 6-4, 4-6 e 7-5, num dia em grande para o ténis francês no Estoril, depois de Titouan Droguet e Kyrian Jacquet terem vencido a final de pares.

Estoril Open. Van Assche superou os nervos para se impor a Blockx





O tenista francês Luca Van Assche conseguiu hoje lidar melhor com o nervosismo de lutar por um primeiro título ATP do que o belga Alexander Blockx, conquistando a edição 2026 do Estoril Open.



O jovem francês, de 22 anos, continua a ter uma relação muito positiva com Portugal, onde já tinha conquistado o seu primeiro de sete títulos do circuito Challenger, na Maia, em 2022.Talvez sentindo os nervos de estarem a disputar uma primeira final ATP e com algum cansaço acumulado dos encontros que fizeram até à final, os dois tenistas nunca conseguiram manter uma consistência exibicional ao longo das duas horas e 26 minutos no 'court' central do Clube de Ténis do Estoril.Sinal desse desconforto em campo, a que não ajudava nada o vento que se fazia sentir, foi o arranque do encontro: apenas ao sexto jogo, um tenista conseguiu manter o seu serviço, algo que se revelou decisivo para a conclusão do primeiro set, pois Van Assche, apesar de ter feito cinco duplas faltas nos primeiros jogos, chegou ao 4-2 e conseguiu segurar a vantagem até final.Com queixas na coxa direita, Blockx, que tinha tido uma meia-final muito dura na véspera, voltou a perder o serviço logo no arranque do segundo parcial, mas um grande ponto deu-lhe o 2-2, com o ascendente a parecer mudar para o lado do belga, que conseguiu novo 'break' ao 4-2.Mas, à imagem do que foi o encontro, os dois tenistas voltaram a trocar quebras de serviço nos dois últimos jogos, com Blockx a levar a decisão para o terceiro set, em que tudo se voltou a repetir.Van Assche abriu uma vantagem de 3-0, com dois 'breaks', permitiu que Blockx empatasse 5-5, antes de o francês voltar a quebrar o serviço do belga e fechar o encontro no seu serviço.Com o triunfo no Estoril Open, no qual sucedeu ao polaco Hubert Hurkacz, vencedor em 2024, Van Assche garantiu que vai subir à sua melhor posição da carreira no ranking mundial, estando virtualmente no 48.º posto.