Estoril Open. Nuno Borges e Francisco Cabral em busca da final de pares

Depois do histórico título em 2022, Francisco Cabral (27.º do ranking mundial de pares) e Nuno Borges (387.º) vão jogar pela terceira vez as meias-finais, surgindo como favoritos frente aos ‘repescados’ Titouan Droguet (307.º) e Kyrian Jacquet (618.º) no primeiro encontro do dia no 'court' central do Clube de Ténis do Estoril.



À espera de adversário na final estão já os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, segundos cabeças de série.



Na final da edição 2026 do único torneio português no circuito ATP vai estar, de certeza, um francês, uma vez que se vão defrontar Hugo Gaston (109.º), que eliminou o português Tiago Torres e vai tentar disputar a terceira final, e Luca Van Assche (78.º), que está pela primeira vez nas meias-finais.



Os dois últimos cabeças de série ainda em prova vão disputar o último encontro do sexto dia, que coloca frente a frente o belga Alexander Blockx (38.º), quarto pré-designado, e o italiano Luciano Darderi (21.º), segundo e que afastou o português Jaime Faria na sexta-feira.