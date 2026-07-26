Estoril Open. Nuno Borges e Francisco Cabral ficaram a dois pontos da final

Depois do histórico título em 2022, Francisco Cabral (27.º do ranking mundial de pares) e Nuno Borges (387.º), que já tinham sido semifinalistas em 2023, foram batidos pelos ‘repescados’ Titouan Droguet (307.º) e Kyrian Jacquet (618.º), por 6-7 (6-8), 6-4 e 11-9.



A dupla portuguesa, que tinha vencido o primeiro set, chegou a ter um ‘break’ de avanço no segundo parcial, mas acabou por não conseguir segurar essa vantagem e viu os gauleses empatarem o encontro.



No ‘match tie-break’, Cabral e Borges, que disseram nunca se terem sentido confortáveis em campo, chegaram a ter uma vantagem de 8-5 e estar a dois pontos da final, mas, mais uma vez, cederam perante os franceses.



Mais habituados a jogar singulares, Jacquet e Droguet apenas tinham feito quatro torneios em conjunto - mas nenhum no circuito ATP -, o último dos quais em 2022, no ‘challenger’ de Aix-en-Provence, que ganharam.



No domingo, os gauleses vão defrontar os brasileiros Orlando Luz (44.º do ranking mundial de pares) e Rafael Matos (40.º), segundos cabeças de série.



Numa meia-final 100% francesa, Luca Van Assche (78.º) ultrapassou Hugo Gaston (109.º), por 6-4 e 7-5, para se qualificar pela primeira vez para a final de um torneio do circuito ATP.



Van Assche, que já garantiu a reentrada no top 70 mundial, procura o seu primeiro título ATP, apesar de já ter conquistado sete ‘challengers’, o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.



O francês, de 22 anos, vai agora encontrar o belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, que afastou o italiano Luciano Darderi, num encontro em que o segundo pré-designado esteve a servir para vencer o encontro no segundo set, teve um ‘break’ de vantagem no terceiro parcial e uma vantagem de 4-0 no ‘tie-break’ decisivo.



Um dia depois de afastar o português Jaime Faria, Luciano Darderi (21.º do ranking mundial) perdeu com Alexander Blockx (38.º), por 5-7, 7-6 (7-1) e 7-6 (7-5), com o belga igualmente a qualificar-se pela primeira vez para uma final de um torneio ATP.



Esta foi segunda meia-final de um torneio ATP para Blockx, depois de já o ter conseguido este ano, no Masters 1.000 de Madrid.



