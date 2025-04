Estoril Open: Portugueses eliminados na fase de qualificação

A estrear-se na terra batida do torneio português, este ano um challenger de categoria 175, o jovem algarvio Tiago Pereira, número 409 do mundo, ainda levou a discussão do encontro com o italiano Giulio Zeppieri para o terceiro ‘set’, após sofrer o ‘break’ quando servia para o 6-6 no primeiro parcial e de ter vencido a segunda partida, mas acabou por ceder por 7-5, 4-6 e 6-2.



Eliminado ao fim de duas horas e um minuto, Tiago Pereira, de apenas 20 anos, confessou, ainda assim, ter vivido um "dia especial" no estádio Millennium, “um ‘court’ lindo”, e ter concretizado "um sonho" ao jogar o Estoril Open.



Assim como Pereira, Francisco Rocha, que figura no 709.º lugar no ‘ranking’ ATP, não foi capaz de contrariar o favoritismo do adversário, o russo Alexey Vatutin (333.º ATP), e acabou derrotado pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-0, ao fim de uma hora e 55 minutos.



Consumada a eliminação de Pedro Araújo e João Graça, na ronda inaugural do ‘qualifying’, e de Tiago Pereira e Francisco Rocha, a representação portuguesa no quadro principal da 10.ª edição do Estoril Open ficará a cargo de Gastão Elias, Nuno Borges, Jaime Faria e Henrique Rocha.