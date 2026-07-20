Estoril Open. Rocha defronta finalista de 2024 no fecho do primeiro dia

No primeiro encontro entre ambos, Henrique Rocha, 124.º do mundo, encontra o 'qualifier' Martínez, antigo top 40 e atual 157.º, com o português a tentar passar pela primeira vez da primeira ronda, na qual caiu em 2023 e 2024, assim como em 2025, quando o Estoril Open era um challenger.



Henrique Rocha, de 22 anos, que ia receber um ‘wild card’, acabou por conseguir entrar no quadro principal por ranking, tal como o compatriota Jaime Faria e o suíço Stanislas Wawrinka, com os três convites a ficarem para três portugueses, Frederico Silva, Tiago Torres e Tiago Pereira.



A honra de abrir o court central vai caber precisamente ao menos cotado dos três, Tiago Torres, que é 430.º do ranking, e vai encontrar o mais experiente georgiano Nikoloz Basilashvili (135.º), que chegou a ser 16.º e já tem cinco títulos ATP.



Mais habituado a jogar ‘futures’, circuito no qual já chegou a três finais este ano, Tiago Torres, de 24 anos, vai jogar pela primeira vez um torneio ATP.



Já depois de o francês Titouan Droguet ter jogado com o argentino Camilo Ugo Carabelli, Frederico Silva (233.º) vai voltar a jogar, mais de cinco anos depois, um quadro principal de um torneio ATP, defrontando o francês Luca van Assche (86.º).



Foi no Estoril Open que Frederico Silva, de 31 anos, conseguiu a sua única vitória em quadros principais de torneios do circuito principal, quando, em 2017, venceu o uzbeque Denis Istomin, antes de perder com o espanhol David Ferrer.



