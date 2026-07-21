Estoril Open: Tiago Pereira e Frederico Silva eliminados na primeira ronda de pares

Tal como sucedeu no quadro de singulares, no qual já foram eliminados, Tiago Pereira (150.º do ranking de pares) e Frederico Silva (799.º) não conseguiram superiorizar-se a González (72.º) e Reyes-Varela (80.º), perdendo por 6-1 e 6-4, em uma hora e nove minutos.



No torneio de pares mantêm-se ainda duas duplas portuguesas, com Francisco Cabral e Nuno Borges a juntarem-se de novo, depois de terem vencido o Estoril Open em 2022, enquanto Jaime Faria e Henrique Rocha receberam um ‘wild card’.