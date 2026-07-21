Estoril Open. Tiago Pereira eliminado na primeira ronda

A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, Tiago Pereira (371.º) perdeu com Gonzalo Bueno (180.º), por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e 18 minutos, num encontro em que chegou a dispor de um ‘match point’.



Na próxima ronda, Gonçalo Bueno vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Jaime Faria (88.º) e o neerlandês Botic van de Zandschulp (55.º), que se defrontam no último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do Estoril



Ainda hoje Tiago Pereira vai juntar-se a Frederico Silva para disputar a primeira eliminatória de pares, frente aos mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Reyes-Varela.



