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Estoril Open. Tiago Pereira eliminado na primeira ronda
O tenista português Tiago Pereira, que recebeu um 'wild card', foi hoje eliminado na primeira ronda do Estoril Open, depois de perder com o peruano Gonzalo Bueno, vindo da qualificação.
A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, Tiago Pereira (371.º) perdeu com Gonzalo Bueno (180.º), por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e 18 minutos, num encontro em que chegou a dispor de um ‘match point’.
Na próxima ronda, Gonçalo Bueno vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Jaime Faria (88.º) e o neerlandês Botic van de Zandschulp (55.º), que se defrontam no último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do Estoril
Ainda hoje Tiago Pereira vai juntar-se a Frederico Silva para disputar a primeira eliminatória de pares, frente aos mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Reyes-Varela.
Na próxima ronda, Gonçalo Bueno vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Jaime Faria (88.º) e o neerlandês Botic van de Zandschulp (55.º), que se defrontam no último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do Estoril
Ainda hoje Tiago Pereira vai juntar-se a Frederico Silva para disputar a primeira eliminatória de pares, frente aos mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Reyes-Varela.