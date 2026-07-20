Mais Modalidades
Ténis
Estoril Open. Tiago Torres bate Basilashvili e está na segunda ronda
O tenista português Tiago Torres, a fazer a estreia em torneios ATP, qualificou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open, depois de afastar o georgiano Nikoloz Basilashvili em dois sets.
O campeão nacional e 430.º do ranking mundial afastou Basilashvili (135.º), que chegou a ser 16.º e já tem cinco títulos ATP, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 12 minutos.
Depois de afastar o georgiano, Tiago Torres vai encontrar o chileno Alejandro Tabilo (30.º), que ficou isento da primeira ronda por ser o terceiro cabeça de série.
Depois de afastar o georgiano, Tiago Torres vai encontrar o chileno Alejandro Tabilo (30.º), que ficou isento da primeira ronda por ser o terceiro cabeça de série.