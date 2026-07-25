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Estoril Open. Van Assche não contava ir à final, mas não está surpreendido
O tenista francês Luca Van Assche não contava alcançar a sua primeira final no circuito ATP no Estoril Open no início da semana, mas, após vencer o compatriota Hugo Gaston, já não está “tão surpreendido”.
“Estava só a jogar partida a partida. Sabia que estava num bom nível, treinei muito nas últimas semanas. Todos os jogos foram difíceis. Talvez não estivesse à espera de chegar à final, mas, agora que aqui cheguei, não estou tão surpreendido”, disse aos jornalistas na zona mista, poucos minutos depois da partida no ‘court’ central.
Van Assche (78.º do ranking mundial) superiorizou-se a Hugo Gaston (109.º), ‘carrasco’ do português Tiago Torres, por 6-4 e 7-5, em uma hora e 58 minutos, que permitiu ao francês, de 22 anos, qualificar-se pela primeira vez para uma final ATP.
“Ainda não joguei muitos torneios ATP este ano. Precisava de ganhar ‘challengers’, venci três e consegui reentrar no top 100. Estou a habituar-me a este nível”, frisou, considerando o Estoril Open um grande torneio para franceses.
No segundo encontro entre ambos, Van Assche, a disputar a primeira meia-final ATP, voltou a bater Gaston, como já aconteceu em Marraquexe este ano, estando virtualmente no 65.º lugar do ranking mundial, só a dois da sua melhor posição de sempre.
Na final, o francês vai encontrar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o italiano Luciano Darderi (21.º), segundo pré-designado e que afastou o português Jaime Faria na sexta-feira, nos ‘quartos’.
“Vou tentar ganhar o meu primeiro título ATP. Não importa o adversário. Já joguei contra o Blockx este ano, na final de um ‘challenger’. Seria incrível jogar contra ele na final de um torneio ATP apenas meses depois. Nunca joguei contra o Luciano, mas conheço-o desde os juniores e seria uma final complicada, claro”, antecipou.
Van Assche (78.º do ranking mundial) superiorizou-se a Hugo Gaston (109.º), ‘carrasco’ do português Tiago Torres, por 6-4 e 7-5, em uma hora e 58 minutos, que permitiu ao francês, de 22 anos, qualificar-se pela primeira vez para uma final ATP.
“Ainda não joguei muitos torneios ATP este ano. Precisava de ganhar ‘challengers’, venci três e consegui reentrar no top 100. Estou a habituar-me a este nível”, frisou, considerando o Estoril Open um grande torneio para franceses.
No segundo encontro entre ambos, Van Assche, a disputar a primeira meia-final ATP, voltou a bater Gaston, como já aconteceu em Marraquexe este ano, estando virtualmente no 65.º lugar do ranking mundial, só a dois da sua melhor posição de sempre.
Na final, o francês vai encontrar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o italiano Luciano Darderi (21.º), segundo pré-designado e que afastou o português Jaime Faria na sexta-feira, nos ‘quartos’.
“Vou tentar ganhar o meu primeiro título ATP. Não importa o adversário. Já joguei contra o Blockx este ano, na final de um ‘challenger’. Seria incrível jogar contra ele na final de um torneio ATP apenas meses depois. Nunca joguei contra o Luciano, mas conheço-o desde os juniores e seria uma final complicada, claro”, antecipou.