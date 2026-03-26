Ethan Vernon vence etapa encurtada da Volta à Catalunha em bicicleta

A tirada foi encurtada devido à previsão de ventos fortes no alto de Vallter, a contagem de categoria especial com a qual coincidia a meta, perdendo mais de 20 quilómetros, com Vernon a aproveitar para vencer no final dos 151 quilómetros, entre Mataró e Camprodón.



“Não correu como o planeado nos primeiros três dias e foi-nos dada uma nova oportunidade ontem à noite. Os rapazes comprometeram-se a sério. Não era previsto ter acontecido hoje, mas estou muito feliz. Outra vitória na Catalunha, estou muito feliz”, assumiu o britânico.



Ethan Vernon, de 25 anos, triunfou em 4:01.03 horas, o mesmo tempo de Dorian Godon e do britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), segundo e terceiro respetivamente, somando a terceira vitória na Volta a Catalunha, depois de ter vencido uma etapa em 2022 e outra em 2025.



“É muito especial. A minha primeira vitória como profissional aconteceu aqui, em 2022. É a minha terceira vitória aqui, na terra natal do nosso novo patrocinador, a NSN. É tão especial como as outras duas”, assumiu.



Sem a chegada ao alto de Valtter, a etapa desenrolou-se a um ritmo de ‘passeio’ , com uma média inferior a 38 km/h – as três primeiras foram corridas a mais de 42 km/h –, com o espanhol Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) e o eritreu Merhawi Kudus (Burgos-Burpellet-BH) a fazerem parte da fuga do dia, que foram sempre controlados pelo pelotão, acabando a aventura a 18 quilómetros do final.



Além de Vernon, o grande vencedor da etapa acabou por ser Pidcock, que somou nove segundos de bonificação, entre sprints intermédios e o terceiro lugar final, permitindo-lhe subir ao segundo lugar da geral, a 13 segundos de Godon e com menos um do que o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que também conseguiu três segundos extra.



O português João Almeida (UAE Emirates), um dos candidatos ao triunfo final, chegou integrado no pelotão, na 67.ª posição, descendo para o 28.º lugar, a 26 segundos de Godon.



Depois da queda da véspera, o campeão nacional Ivo Oliveira (UAE Emirates) não partiu para a etapa, enquanto Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) foi 143.º, a 1.18 minutos do vencedor, ocupando o 120.º lugar da geral, a 10.24 da liderança.



Na sexta-feira, corre-se a quinta etapa, a mais dura desta edição da Volta à Catalunha, com 155,3 quilómetros, entre La Seu d'Urgell e Coll de Pal, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial, já depois de o pelotão ter ultrapassado três de primeira categoria e uma de segunda.



