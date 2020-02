Etíope Mekuant Ayenew vence Maratona de Sevilha com recorde da prova

Ayenew arrancou para o melhor tempo do ano e para o triunfo no 35.º quilómetro, quando deixou para trás o queniano Barnabas Kiptum, que terminou na segunda posição, em 2:05.05.



O pódio da corrida andaluz ficou completo com outro etíope, Regasa Bejiga, em 2:06.24, uma marca também inferior ao anterior recorde, confirmando que o novo traçado da prova, mais plano, favorece a obtenção de tempos.



O brasileiro Paulo Paula, que corre pela equipa portuguesa Run Tejo, foi 23.º, com o tempo de 2:10.08, conseguindo o mínimo para a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, cuja marca de referência está fixada em 2:11.30.



No setor feminino, a ugandesa Juliet Chekwel venceu, com o tempo de 2:23.13, melhorando também o melhor tempo de sempre em Sevilha da etíope Gutemi Shone (2:24.29, em 2019).



As etíopes Gada Bontu (2:23.39) e Sifan Melaku (2:23.49) terminaram na segunda e terceira posições, respetivamente.