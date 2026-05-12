Etíope Yebrgual Melese, vencedora da Meia Maratona de Portugal de 2018, morre aos 36 anos

“A corredora de longa distância Yebrgual Melese faleceu de forma repentina e inesperada esta manhã numa sessão regular de treino”, informou o organismo, na sua conta oficial na rede social Facebook.



Melese venceu a edição de 2018 da Meia Maratona de Portugal, em Lisboa, e duas vezes a prova da mesma distância em Paris, além dos triunfos nas maratonas de Houston, Praga e Xangai.



“A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte desta heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs”, acrescenta a nota.