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Etíope Yebrgual Melese, vencedora da Meia Maratona de Portugal de 2018, morre aos 36 anos
A etíope Yebrgual Melese, vencedora da Meia Maratona de Portugal em 2018, morreu hoje aos 36 anos após sentir-se mal durante um treino, anunciou a federação de atletismo daquele país africano.
“A corredora de longa distância Yebrgual Melese faleceu de forma repentina e inesperada esta manhã numa sessão regular de treino”, informou o organismo, na sua conta oficial na rede social Facebook.
Melese venceu a edição de 2018 da Meia Maratona de Portugal, em Lisboa, e duas vezes a prova da mesma distância em Paris, além dos triunfos nas maratonas de Houston, Praga e Xangai.
“A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte desta heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs”, acrescenta a nota.
Melese venceu a edição de 2018 da Meia Maratona de Portugal, em Lisboa, e duas vezes a prova da mesma distância em Paris, além dos triunfos nas maratonas de Houston, Praga e Xangai.
“A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte desta heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs”, acrescenta a nota.