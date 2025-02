Etíopes Selemon Barega e Anchinalu Dessie vencem maratona de Sevilha

Campeão olímpico dos 10.000 metros em Tóquio2020, o corredor etíope, de 25 anos, não frustrou as expectativas em relação ao seu favoritismo, apesar de ter quebrado um pouco nos quilómetros finais, depois de ter tido ao alcance o recorde da prova, fixado o ano passado pelo compatriota Deresa Geleta (2:03.27 horas).



No entanto, apesar de ter sentido a quebra na fase final, Barega cortou a meta em 2:05.15 horas, com mais de um minuto de vantagem para o segundo, o compatroita Adisu Tesfahum, enquanto o terceiro foi o marroquino Mohamed Reda.



A corrida feminina foi mais disputada, tendo Anchinalu Dessie, de apenas 22 anos e sem referências na maratona, se destacado ao quilómetro 30, juntamente com a compatriota Tigist Mengist, a qual deixou para trás à entrada dos últimos cinco quilómetros.



Dessie venceu com 2:22.13 horas, com mais de um minuto para o grupo de perseguidoras, tendo a francesa Manon Trapp terminado no segundo lugar e a queniana Cynthia Chepchirchir Kosgei no terceiro posto.