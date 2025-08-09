Etson Barros bate recorde nacional dos 3.000 metros obstáculos com 21 anos
O atleta Etson Barros bateu o recorde nacional dos 3.000 metros obstáculos, que durava há 21 anos, ao cronometrar 8.12,19 minutos, no meeting de Oordegem, na Bélgica, conseguindo a marca de qualificação direta para os Mundiais Tóquio2025.
Numa prova decidida ao sprint, o corredor do Benfica terminou no terceiro lugar, atrás dos franceses Louis Gilavert, primeiro classificado, com 8.11,49, e Baptiste Fourmont, segundo, com 8.12,10, retirando mais de 10 segundos ao seu anterior máximo pessoal, de 8.22,20.
Etson Barros, de 24 anos, retirou ainda mais de sete segundos ao recorde de Portugal, que era de 8.19,82 minutos e tinha sido fixado por Manuel Silva em Estocolmo, em julho de 2004, garantindo a marca de qualificação direta para Tóquio2025, estabelecida em 8.15.
Isaac Nader (800 e 1.500 metros), José Carlos Pinto, Nuno Pereira e Salomé Afonso (1.500), a estafeta masculina de 4x400, Rui Pinto, Miguel Borges, Samuel Barata, Susana Santos, Solange Jesus e Salomé Rocha (maratona), João Vieira, Inês Mendes e Joana Pontes (35 quilómetros marcha), Pedro Pichardo (triplo salto), Emanuel Sousa (lançamento do disco), Auriol Dongmo e Jessica Inchude (peso), Liliana Cá (disco) já tinham alcançado os mínimos para os Mundiais, cuja 20.ª edição decorrerá entre 13 e 21 de setembro, na capital do Japão.
Na segunda série dos 3.000 metros obstáculos em Oordegem, Leandro Monteiro foi 28.º classificado, com 8:39.27 minutos, sendo que, além do recorde de Etson Barros, os principais destaques portugueses foram os nonos lugares de Diogo Barrigana nos 400 barreiras, com 49,77 segundos, e de Delvis Santos nos 100 e 200, com 10,44 e 20,81, respetivamente.
