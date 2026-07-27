Etson Barros inicia recuperação após internamento hospitalar





(Com Lusa)

“Ao fim de pouco mais de três meses, Etson Barros saiu do Hospital de Faro e vai iniciar um programa de recuperação numa clínica especializada no Algarve, tendo em vista a reabilitação motora, nutricional e sensitiva”, pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial das ‘águias’ na Internet.Em 16 de abril, o veículo onde Etson Barros seguia capotou numa estrada entre Estoi, no concelho de Faro, e Olhão, local de residência do atleta, que sofreu um traumatismo cranioencefálico e ficou em observação no hospital, sendo colocado em coma induzido, com prognóstico reservado.“Ainda com necessidade de alguma reserva ao nível das visitas, o atleta do Benfica continuará a ter apoio especializado através de uma vasta equipa multidisciplinar, da família e do seu treinador”, explicaram os ‘encarnados’.Nascido em Cabo Verde, mas com dupla nacionalidade, Etson Barros, de 25 anos, representou Portugal nos Mundiais Tóquio2025 e nos Europeus Munique2022 e Roma2024 e quebrou o recorde luso dos 3.000 metros obstáculos em 2025, ao cronometrar 8.12,19 minutos em Oordegem, na Bélgica.“O Benfica continuará a acompanhar todo o processo de recuperação do atleta e disponibilizará mais informações assim que se justifique”, concluiu a nota.Etson Barros sagrou-se campeão nacional dos 3.000 obstáculos por cinco vezes, entre 2021 e 2025, numa distância em que conquistou ainda duas medalhas de prata nos Campeonatos da Europa de sub-23 (2021 e 2023) e uma de bronze nos Europeus de sub-20 (2019).