EUA vencem Mundial de hóquei no gelo

Os Estados Unidos, cujo campeonato, a NHL, é o mais competitivo e reconhecido a nível mundial na modalidade, não venciam este título há quase um século, cabendo a Tage Thompson o papel de herói, ao marcar o golo de ouro no prolongamento.



Se os norte-americanos juntaram este título ao de 1933, bem como aos ouros olímpicos em 1960 (ano sem Mundial) e 1980, os suíços voltaram a perder uma final, a quarta desde 2013, depois de desilusões ante a Suécia, em 2013 e 2018, e, em 2024, com a República Checa.



O bronze ficou para a Suécia, que venceu o país com quem recebeu o torneio, a Dinamarca, por 6-2 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.