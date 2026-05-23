Eulálio destronado da liderança por Vingegaard que ganhou a 14.ª etapa

Na sua estreia no Giro, Vingegaard somou a terceira vitória de etapa na 109.ª edição da `corsa rosa` ao coroar em solitário o alto de Pila, após os 133 quilómetros desde Aosta, com o tempo de 03:53.01 horas, deixando o austríaco Felix Gall (Decathlon) na segunda posição, a 49 segundos, com o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) a ser terceiro, a 58.

Eulálio cedeu a uns 10 quilómetros do alto da contagem de primeira categoria que coincidia com a meta, perdendo 02.49 minutos para o líder da Visma-Lease a Bike, e desceu à vice-liderança da geral, a 02.26 de Vingegaard, que tem Gall, o terceiro classificado, a 02.50.

O português da Bahrain Victorious, de 24 anos, vestiu a `maglia rosa` após a quinta etapa, na qual foi segundo após integrar a fuga do dia, e tornou-se no segundo ciclista português que mais tempo liderou o Giro, apenas batido por João Almeida, que passou 15 dias como primeiro da geral em 2020.

No domingo, o pelotão cumpre 157 quilómetros entre Voghera e Milão, numa 15.ª etapa vocacionada para sprinters.