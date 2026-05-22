Eulálio elogia colegas na véspera de "possivelmente" perder a `maglia rosa`

“A equipa fez mais um dia um trabalho fenomenal. Controlou desde início para decidir quem ia para a fuga. Depois, controlaram perfeitamente o dia todo, levaram-me até à linha de meta”, elogiou o figueirense de 24 anos, em declarações à assessoria de imprensa da Bahrain Victorious.



Segundo Eulálio, hoje, na 13.ª etapa, “um por um, todos os ciclistas [da Bahrain Victorious] fizeram o seu trabalho perfeitamente, como têm feito todos os dias”.



“Só lhes tenho de agradecer muitíssimo por todos estes dias que temos passado juntos e que temos lutado junto”, completou.



O ‘maglia rosa’ chegou hoje no pelotão, a 13.06 minutos do vencedor da tirada, o italiano Alberto Bettiol (XDS Astana), que integrou a ‘consentida’ fuga do dia.



“Hoje foi um dia, digamos, relativamente tranquilo para os ciclistas que estão a lutar pela geral. Foi um início muito rápido, porque penso que todos os ciclistas e todas as equipas queriam estar presentes na fuga, porque sabiam que a fuga, quase a 100%, iria chegar e disputar a etapa”, analisou o líder da geral.



No entanto, Eulálio sabe que no sábado a 14.ª etapa vai ser “muito dura”, com uma subida “muito longa de início” e outra “muito longa no final”.



“A mim, como todos imaginam, resta-me lutar. Sabemos que o Jonas é o Jonas, que possivelmente vai ganhar a etapa e vestir de rosa, mas enquanto eu estiver bem e tiver forças vou lutar pelo que conseguir fazer e vou dar o meu melhor”, prometeu.



A etapa de sábado termina no alto de Pila, uma subida clássica dos anos 80 e início dos 90 que está de regresso ao traçado da ‘corsa rosa’ após três décadas de ausência.



A ligação de 133 quilómetros desde Aosta inclui outras duas contagens de montanha de primeira categoria, a primeira das quais logo aos 18 quilómetros.



Na sua mensagem, o ciclista que também lidera a classificação da juventude quis ainda agradecer “aos portugueses” e a todos os que o apoiam.



O português da Bahrain Victorious vestiu a ‘maglia rosa’ após a quinta etapa, na qual foi segundo após integrar a fuga do dia, e já é o segundo ciclista português que mais tempo liderou o Giro, apenas batido por João Almeida, que passou 15 dias como primeiro da geral em 2020.