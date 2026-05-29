Eulálio viveu um dos dias mais duros da carreira mas fez o melhor que conseguiu

“Hoje, seguramente, deve ter sido um dos dias mais duros que passei [na bicicleta]. Uma etapa bastante dura, um ritmo sempre bastante duro, não houve um momento em que fossemos a descansar”, descreveu, em declarações enviadas aos jornalistas pela assessoria de imprensa da Bahrain Victorious.



O ciclista português de 24 anos descolou do grupo de favoritos a cerca de 4.000 metros do final dos 151 quilómetros entre Feltre e Piani di Pezzè, onde a meta coincidia com uma contagem de segunda categoria, e perdeu 02.25 minutos para Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), o vencedor da 19.ª etapa.



“Nunca parámos e não houve muito a fazer no final. Já cheguei à última subida um bocado tocado. Fiz tudo perfeito durante o dia, tentei fazer as coisas bem, mas era uma etapa muito dura”, salientou.



Após ter passado por dificuldades na ascensão a Coi, Eulálio cumpriu a subida ao ‘teto’ deste Giro, o Passo Giau, uma categoria especial situada a 2.305 metros de altitude, no grupo de favoritos.



Depois, seguiu com os melhores até à subida a Piani di Pezzè, onde cedeu menos de dois minutos para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Felix Gall (Decathlon), os dois primeiros da geral.



“Tentei fazer o melhor que consegui, acabámos por manter a camisola branca. Amanhã [sábado], penso que vai ser outra vez um dia muito duro, com subidas longas no final. Vou tentar dar o meu melhor”, disse o português.



Eulálio tem a ‘maglia bianca’ presa por apenas por 01.03 minutos, depois de hoje Davide Pinganzoli (Visma-Lease a Bike) ter voltado a encurtar distâncias.



“Depois da queda, as coisas não estão muito más, então continuamos a lutar”, prometeu, referindo-se ao azar que sofreu na 18.ª etapa e que o deixou com "pequenas escoriações no cotovelo" e no ombro.



O melhor jovem deste Giro vai partir para a penúltima etapa da 109.ª edição da prova na sexta posição da geral, a 07.26 minutos de Vingegaard.



No sábado, a geral e a eventual subida de Eulálio ao pódio final como vencedor da classificação da juventude ficarão definidas no final dos 200 quilómetros entre Gemona del Friuli e Piancavallo, onde a meta coincide com uma das duas contagem de montanha de primeira categoria da jornada.



