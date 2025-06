Eurobasket feminino: Portugal concretizou o sonho e agora pensa em chegar a Atenas

Em Brno, as ‘linces’ vão defrontar equipas em teoria mais fortes, com destaque para a campeã europeia Bélgica, sexta do ranking mundial, terceira seleção europeia e semifinalista dos Jogos Olímpicos Paris2024, com quem se estreia em 19 de junho.



Atualmente no 40.º lugar do ranking da FIBA (20.º Europeu), Portugal surge claramente como a menos favorita seleção da ‘poule’, defronta a 20 de junho, a anfitriã República Checa (nona da Europa e 18.ª do mundo).



Em teoria, Montenegro será a equipa mais acessível para Portugal, mas, estando no 10.º lugar europeu e 19.º mundial, nunca será um adversário fácil na derradeira jornada, em 22 de junho.



Contudo, nem selecionador, nem jogadoras partem derrotados para Brno, garantindo que não basta estarem presentes e agora querem mais, com Ricardo Vasconcelos a assumir que o primeiro objetivo é vencer um jogo.



Chegar a um dos dois primeiros lugares da ‘poule’, e consequentemente à fase final no Pireu, em Atenas, é agora o novo impossível para a seleção lusa, depois de terem conseguido algo que há uns anos parecia inalcançável.



Para o tentar alcançar, o selecionador apostou na experiência e no núcleo duro das últimas qualificações, preferindo a continuidade a uma aposta em jogadoras mais jovens, algumas das quais a atuar nas ligas universitárias dos Estados Unidos.



A qualificação foi feita de forma quase perfeita, com apenas uma derrota em casa da favorita Sérvia, uma das candidatas aos lugares cimeiros do Eurobasket, por 71-37, e seis vitórias nos outros cinco encontros.



As vitórias sobre a Macedónia do Norte (65-52 em casa e 76-43 fora) não surpreenderam, tendo em conta a diferença no ranking das duas equipas, os embates com a Ucrânia, que está um lugar acima no ranking europeu, acabaram por ser determinantes na qualificação.



Na segunda jornada, em Riga, casa emprestadas das ucranianas, Portugal conseguiu uma das mais impressionantes vitórias nesta fase, por 65-52, conseguindo depois, na quinta e penúltima ronda, um sofrido triunfo por 60-57.



A decisão acabou por ficar para a derradeira jornada, com a seleção portuguesa a conseguir uma histórica vitória sobre a já apurada Sérvia, por 57-40, que garantiu a Portugal ser o melhor dos segundos classificados – os quatro primeiros apuravam-se.