Eurobasket. Portugal defronta favorita Sérvia após entrada a vencer

Depois do triunfo de quarta-feira com a República Checa, por 62-50, no que foi a mais expressiva vitória de sempre de Portugal em Europeus, a primeira desde 2007 e o jogo com menos pontos sofridos desde 1951, segue-se uma ‘missão impossível’.



A Sérvia, que procura o primeiro título continental desde o fim da Jugoslávia, é a grande favorita ao triunfo no Eurobasket2025 e começou a prova de forma afirmativa, ao vencer a Estónia por 34 pontos (98-64).



O poste Nikola Jokic, que acabou a fase regular da edição 2024/25 da NBA, ao serviço dos Denver Nuggets, com média de ‘triplo duplo’ (29,6 pontos, 12,7 ressaltos e 10,2 assistências), é a grande figura do ‘cinco’ de Svetislav Pesic.



Por seu lado, Portugal, que está pela quarta vez na fase final, depois de 1951, 2007 e 2011, chega motivado pelo triunfo sobre os checos, ‘guiado’ por uma grande exibição de Neemias Queta, autor de 23 pontos e 18 ressaltos.



Depois da Sérvia, Portugal, que começou com um triunfo sobre a República Checa (62-50), ainda defronta a Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e a Estónia (quarta-feira), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento para seguir para os ‘oitavos’.



O encontro entre Portugal e a Sérvia, da segunda jornada do Grupo A do Eurobasket2025, tem início às 21:15 locais (19:15 em Lisboa), na Xiomani Arena, em Riga.



A 42.ª fase final do Europeu começou na quarta-feira e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).