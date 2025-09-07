Eurobasket2025: Geórgia surpreende França, Doncic elimina Itália

A Polónia, ao bater a Bósnia-Herzegovina por 80-72, e a Grécia, ao superar Israel por 84-79, justificaram, pelo contrário, o favoritismo, completando os ‘oitavos’, após os apuramentos na véspera de Alemanha, que eliminou Portugal, Turquia, Finlândia, às custas da Sérvia, e Lituânia.



O grande protagonista do dia foi Luka Doncic, que fez um jogo ‘antológico’ face à Itália, frente à qual somava 22 pontos após um período (29-11), 30 a meio (50-40), 35 depois de três quartos (72-65), para acabar com 42 (84-78).



O base dos Los Angeles Lakers, que acertou 11 de 19 ‘tiros’ de campo, incluindo cinco em 11 nos ‘triplos’, e 15 de 16 lances livres, somou ainda 10 ressaltos, três roubos de bola e uma assistência, além de 14 faltas sofridas.



O ‘gigante’ Alen Omic (sete pontos e sete ressaltos) também esteve em grande planos nos eslovenos, equipa em que, além de Doncic, só Klemen Prepelic marcou na casa das dezenas (11). Segue-se a ‘toda poderosa’ Alemanha.



Nos italianos, destaque para os 22 pontos de Simone Fontecchio, os 12 de Saliou Niang e os 10 de Danilo Gallinari, que fez a equipa transalpina acreditar no fim – recuperou de 18 para um ponto, com 1.53 minutos para jogar.



Antes, a Geórgia cometeu uma surpresa ainda maior, ao eliminar a França - clara favorita apesar das muitas baixas com que chegou ao Eurobasket -, com um triunfo por 80-70, para selar, desde já, a melhor classificação de sempre.



Na sexta presença, e de forma consecutiva, os georgianos já garantiram que vão melhorar o 11.º lugar de 2011, depois de um jogo em que os gauleses tentaram mais 23 ‘tiros’ de campo (71 contra 48), fruto de 18 ressaltos ofensivos (contra quatro), mas marcaram os mesmos 25.



Kamar Baldwin e Tpornike Shenghelia, ambos com 24 pontos e com 15 em 20 nos ‘tiros’ de campo, em conjunto, lideraram o ‘cinco’ do sérvio Aleksandar Dzikic, secundados por Alexander Mamukelashvili (14 pontos e 11 ressaltos).



O acesso às meias-finais vai ser disputado contra a outra grande surpresa dos ‘oitavos’, a Finlândia, que deixou pelo caminho a Sérvia, de Nikola Jokic.



Nos ainda vice-campeões em título, nesta edição sem Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou Evan Fournier, destaque para os 14 pontos de Sylvain Francisco e os 12 de Guerschon Yabusele, ambos com fracas percentagens de lançamento.



Por seu lado, a Grécia, campeã europeia em 1987 e 2005, cumpriu os prognósticos, ao superar Israel, muito por culpa da ação de Giannis Antetokounmpo, que somou 37 pontos, com 18 em 23 nos ‘tiros’ de campo, e 10 ressaltos.



Kostas Sloukas adicionou 11 pontos para os helénicos, que marcaram encontro com a Lituânia, ‘carrasca’ da anfitriã Letónia, enquanto Deni Avdija, com 23, foi o melhor marcador dos israelitas, que nunca lideraram o marcador.



No primeiro jogo do dia, a Polónia, semifinalista em 2022, chegou ao final do primeiro período a perder por nove pontos (23-14) e à entrada do último só liderava por um (62-61), mas acabou por se superiorizar (80-72), após um 18-11 final.



Jordan Loyd, com 28 pontos, e Mateusz Ponitka, com 19 pontos e 11 ressaltos, comandaram os polacos, que marcaram encontro nos ‘quartos’ com a Turquia, única equipa do agrupamento da equipa das ‘quinas’ que chegou ao ‘top 8’.



A Polónia apenas utilizou nove jogadores, num lote em que não entrou o extremo/poste Alekander Dziewa, reforço do Benfica para 2025/26.



Na formação bósnia, que terminou a prova no 14.º lugar, imediatamente à frente de Portugal, 15.º, destaque para os 20 pontos, sete ressaltos e três assistência de Jusuf Nurkic e os 19 pontos de John Robertson.



Os encontros dos quartos de final disputam-se na terça e na quarta-feira, na Xiaomi Arena, em Riga, palco de toda fase a eliminar da 42.ª edição do Eurobasket.

