EuroBasket2025. Portugal conheceu adversários da fase final

Portugal está inserido no Grupo A do EuroBasket2025, tendo oportunidade de disputar a fase final do torneio de basquetebol pela quarta vez na sua história, depois de participações em 1951, 2007 e 2011.





O sorteio decorreu em Riga e ditou que Portugal vai defrontar a Sérvia, uma das mais fortes seleções da Europa, que conta com os préstimos de Nikola Jokic, jogador dos Denver Nuggets, da NBA.





Os outros adversários dos Linces serão a Letónia, coanfitriã da prova, a República Checa, a Turquia e a Estónia.







A seleção de basquetebol vai ficar sediada em Riga, capital da Letónia, e fará a estreia no dia 27 de agosto, jogando depois a 29 e 30 de agosto e nos dias 1 e 3 de setembro. Para conseguir o apuramento para a próxima fase, Portugal precisa de ficar, pelo menos, nos primeiros quatro lugares do grupo.





Para além de Riga, o EuroBasket2025 também vai ser disputado no Chipre, Finlândia e Polónia. No Grupo B, a Alemanha vai encontrar-se com a Lituânia, Montenegro, Finlândia, Grã-Bretanha e Suécia. No Grupo C, a campeã em título, a Espanha, irá defrontar a Grécia, Itália, Geórgia, Bósnia-Herzegovina e o Chipre.





No Grupo D, a França terá de jogar contra a Eslovénia de Luka Doncic (agora nos LA Lakers), Polónia, Israel, Bélgica e Islândia.





O EuroBasket terá início a 27 de agosto e será disputado até ao dia 14 de setembro. O maior vencedor da competição continua a ser a União Soviética com 14 títulos de campeã, com a Espanha a ser a seleção que vai defender o título este ano.





