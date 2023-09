Europa a quatro pontos de vencer a 44.ª edição da Ryder Cup de golfe

Antes do último dia de competição, no domingo, que inclui 12 duelos de ‘singles’, os europeus têm uma liderança de 10,5 pontos contra 5,5 dos norte-americanos, quando estão 12 pontos em disputa.



Em Roma, os americanos venceram a sessão da tarde por 3-1, mas os europeus continuaram a dominar a manhã, com Viktor Hovland e Ludvig Aberg a baterem Scottie Scheffler e Brooks Koepka por números claros.



De tarde, Patrick Cantlay e Wyndham Clark recuperaram alguma ‘honra’ para os Estados Unidos, batendo Matthew Fitzpatrick e Rory McIlroy, mas a missão continua difícil.



Será o segundo triunfo em três anos para o europeus, que cederam em 2022 após se terem imposto por claros 19-9 em 2021, enquanto os Estados Unidos ainda ‘sonham’ com um primeiro triunfo na Europa desde 1993.